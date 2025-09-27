Argentina debutó en el Mundial Sub-20 con una valiosa victoria ante Cuba

El seleccionado argentino jugó gran parte del partido con uno menos pero se impuso por 3-1 con un doblete de Sarco y un gol de Subiabre.

Hoy 22:38

La Selección argentina Sub 20 arrancó con el pie derecho en el Mundial de Chile 2025 al vencer 3-1 a Cuba por la primera fecha del Grupo D. El equipo de Diego Placente sumó sus primeros tres puntos en un estreno que se tornó más complejo de lo previsto.

El protagonista de la tarde fue Alejo Sarco, quien abrió el marcador temprano y luego amplió diferencias con un doblete en el primer tiempo. Sin embargo, la expulsión de Santiago Fernández complicó a la Albiceleste, que sufrió el descuento de los caribeños antes del descanso.

En el complemento, el partido se mantuvo abierto hasta que en tiempo de adición apareció Ian Subiabre, juvenil de River, para sentenciar el resultado con un gran zurdazo desde la izquierda y asegurar la victoria argentina.

El desafío de volver a brillar

Con seis títulos en su historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), Argentina es la selección más ganadora del certamen, pero en los últimos años no logró ser protagonista. Sus mejores campañas recientes fueron cuartos de final en 2011 y octavos en 2019 y 2023.

En esta edición, comparte el Grupo D con Italia y Australia, que se enfrentaban este domingo en la otra llave.

Lo que viene para Argentina

Miércoles 1 de octubre – 20:00 | Argentina vs. Australia

Sábado 4 de octubre – 20:00 | Argentina vs. Italia

Con el triunfo en el debut, el equipo de Placente buscará afirmarse en la fase de grupos y dar el primer paso hacia el gran objetivo: volver a lo más alto del Mundial Sub 20.