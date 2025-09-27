La Selección Argentina debuta en el Mundial Sub 20 buscando un triunfo ante Cuba

Los dirigidos por Diego Placente hacen su estreno en la competición que se lleva a cabo en Chile. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 06:27

La Selección Argentina Sub 20 comenzará su camino en el Mundial de Chile este domingo a las 20 cuando enfrente a Cuba, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con capacidad para 21.100 espectadores, será dirigido por el malasio Nazmi Nasaruddin y se podrá ver en Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con grandes expectativas luego de la destacada actuación en el Sudamericano Sub 20, donde logró la clasificación tras finalizar segundo. En ese certamen protagonizó triunfos memorables, como la goleada 6-0 a Brasil y el vibrante 4-3 sobre Uruguay.

La Albiceleste intentará recuperar protagonismo en un torneo que lo tiene como máximo ganador con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Sin embargo, en las últimas ediciones no pudo brillar: alcanzó los cuartos de final en 2011 y los octavos en 2019 y 2023. En esta ocasión comparte zona con Italia y Australia, que se enfrentarán más temprano a las 17.

La jornada dominical también tendrá otros duelos atractivos: en el Grupo C, Marruecos se medirá ante España a las 17, mientras que a las 20 habrá choque estelar entre Brasil y México.

Grupo D – Fecha 1

Argentina vs. Cuba

Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

Hora: 20

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

TV: Canal 7 Satelital de Santiago del Estero

Probable formación de Argentina:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.