Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: la Selección Argentina debuta en el Mundial Sub 20 buscando un triunfo ante Cuba

Los dirigidos por Diego Placente hacen su estreno en la competición que se lleva a cabo en Chile. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 19:38

La Selección Argentina Sub 20 comenzará su camino en el Mundial de Chile este domingo a las 20 cuando enfrente a Cuba, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con capacidad para 21.100 espectadores, será dirigido por el malasio Nazmi Nasaruddin y se podrá ver en Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Mundial Sub-20

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comercio ganó en los penales y se consagró campeón del Clausura "60 años de Canal 7"
  2. 2. Termas: atraparon a “Ratita” por abuso sexual y robo calificado
  3. 3. Güemes ganó en la Isla y aseguró su permanencia en la Primera Nacional
  4. 4. Otra víctima fatal: murió motociclista que había protagonizado un violento accidente
  5. 5. La Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Pastor Luna para la realización de una autopsia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT