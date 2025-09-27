En vivo: la Selección Argentina debuta en el Mundial Sub 20 buscando un triunfo ante Cuba

Los dirigidos por Diego Placente hacen su estreno en la competición que se lleva a cabo en Chile. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 19:38

La Selección Argentina Sub 20 comenzará su camino en el Mundial de Chile este domingo a las 20 cuando enfrente a Cuba, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con capacidad para 21.100 espectadores, será dirigido por el malasio Nazmi Nasaruddin y se podrá ver en Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

