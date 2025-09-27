Racing e Independiente se ven las caras en una nueva edición del clásico de Avellaneda

Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de meterse en semis de la Copa Libertadores, mientras que el Rojo contará con el debut de Gustavo Quinteros como DT.

Hoy 06:27

El Clásico de Avellaneda volverá a vibrar este domingo con el cruce entre Racing e Independiente, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 15:15 en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la asistencia en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, llega con un envión anímico importante tras eliminar a Vélez en la Copa Libertadores y alcanzar las semifinales después de 28 años. Además, acumula cuatro victorias consecutivas, dos en el torneo local (ante San Lorenzo y Huracán) y dos frente al Fortín en el certamen continental. Sin embargo, el presente en el Clausura es irregular: marcha duodécima en la Zona A con apenas 10 puntos, por lo que necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de playoffs. Entre las bajas, Juan Nardoni será reemplazado por Bruno Zuculini, mientras que Santiago Solari no será arriesgado por precaución física.

Del otro lado, el Rojo atraviesa una crisis futbolística. Sin triunfos en el Clausura y último en la Zona B con 4 puntos, Independiente arrastra una racha de 11 partidos sin ganar, que incluyó la eliminación en Copa Argentina ante Belgrano y la polémica caída en la Sudamericana frente a Universidad de Chile. La mala situación derivó en la salida de Julio Vaccari y la llegada de Gustavo Quinteros, quien tendrá su debut oficial en el banco nada menos que en el clásico. La ausencia más importante es la de Sebastián Valdez en defensa, reemplazado por Franco Paredes.

Detalles del partido

Torneo Clausura – Fecha 10

Racing vs. Independiente

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Hora: 15:15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.