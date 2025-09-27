En vivo: Racing e Independiente se ven las caras en una nueva edición del clásico de Avellaneda

Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de meterse en semis de la Copa Libertadores, mientras que el Rojo contará con el debut de Gustavo Quinteros como DT.
El Clásico de Avellaneda volverá a vibrar este domingo con el cruce entre Racing e Independiente, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 15:15 en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la asistencia en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.
