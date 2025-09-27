Admitió en una entrevista en un noticiero que mató a sus padres y los enterró en el jardín

Las autoridades habían comenzado una investigación por posibles fraudes. Descubrieron restos humanos en la propiedad.

Hoy 12:40

Un residente de Albany, Nueva York, enfrenta cargos por asesinato tras admitir públicamente que mató a sus padres y enterró sus cuerpos en el jardín familiar en 2017. La confesión de Lorenz Kraus, de 53 años, tuvo lugar durante una entrevista televisiva el 25 de septiembre de 2025, y derivó en su detención inmediata, según reportes de la policía local y cobertura de USA Today.

Según recogió la emisora CBS6 Albany, Kraus narró que tomó la decisión debido al deterioro físico de Franz Kraus (92) y Theresia Kraus (83). Las autoridades indicaron que el hallazgo de los restos fue resultado de una pesquisa por delitos económicos y de la sospechosa ausencia del matrimonio. CNN coincidió en la importancia del caso por la forma en la que se conoció y detuvo al acusado.

De acuerdo con antecedentes expuestos por la policía de Albany, ningún miembro de la pareja había sido visto durante años, situación que llevó a los agentes a solicitar una orden de registro. Según información institucional, el detenido habría cobrado los beneficios sociales de sus padres desde su muerte, empleando los recursos a título personal mientras ocultaba el crimen.

¿Cómo se descubrió el crimen y qué motivó la investigación?

El caso se destapó cuando la policía de Albany obtuvo una orden de registro para investigar el domicilio de la familia Kraus en Crestwood Court, al norte del estado de Nueva York, después de recibir denuncias por supuestas irregularidades financieras y la prolongada desaparición de los residentes. De acuerdo con el comunicado publicado por la dependencia el 23 de septiembre, las pesquisas apuntaban a posibles fraudes vinculados al cobro de beneficios sociales federales.

Según el jefe de policía Brendan Cox, citado por USA Today, “los investigadores no hallaron pruebas de que los padres del sospechoso estuvieran vivos o viajando, como el propio hijo había insinuado ante los vecinos.” Durante el registro domiciliario, los agentes de policía y personal forense localizaron los restos de dos personas enterradas en el patio trasero. La identificación formal de los cuerpos permanecía bajo análisis al cierre de este reporte, pero la presunción de la policía y las declaraciones posteriores del acusado apuntaron a Franz y Theresia Kraus.

¿Qué ocurrió durante la entrevista televisiva y cuál fue la reacción inmediata de las autoridades?

El 25 de septiembre, un día después del hallazgo, Lorenz Kraus contactó a CBS6 Albany e hizo declaraciones en las que asumió la autoría de la muerte de sus padres y describió el modo en el que ocultó sus restos. En la entrevista, transmitida por el canal regional, Kraus relató: “Enterré a mis padres en la propiedad”, aludiendo a que la acción fue motivada por el avanzado deterioro de salud de ambos.

En un fragmento difundido por People, Kraus expresó: “Mi padre, después de morir, mi madre puso su cabeza sobre su pecho y después de unas horas, terminé con ella”. Posteriormente afirmó: “Mi preocupación por su sufrimiento fue primordial”.

Tras la emisión de la comunicación, agentes de la policía de Albany detuvieron a Kraus en la vía pública, a pocos metros del edificio de la cadena televisiva. Los procedimientos de arresto y puesta a disposición judicial fueron confirmados por autoridades en una nota informativa y replicados por CNN.

¿Qué cargos enfrenta el acusado y cómo avanza el proceso judicial?

Las autoridades han imputado a Lorenz Kraus dos cargos de asesinato en segundo grado, así como dos cargos por ocultamiento de cadáver, conforme a las leyes estatales de Nueva York. El detenido compareció ante el tribunal penal de Albany el 26 de septiembre, donde se declaró “no culpable” a través de su defensa legal, según informaciones proporcionadas por The Washington Post y CBS6 Albany.

La investigación policial señaló la posibilidad de delitos financieros vinculados a la apropiación indebida de fondos de seguridad social. Oficiales especificaron que Kraus habría continuado percibiendo pagos federales en nombre de sus padres durante aproximadamente ocho años, una práctica que motivó la investigación inicial y derivó en el registro fundamental para la localización de los cuerpos.

Las autoridades han comunicado que el acusado permanece bajo prisión preventiva, sin derecho a fianza, mientras se siguen obteniendo pruebas vinculadas tanto al caso principal como a las posibles irregularidades económicas.

¿Cuál fue el contexto familiar, y qué relevancia tuvo la situación económica?

El entorno familiar de los Kraus permanece en el foco de las investigaciones. Vecinos entrevistados por NewsChannel 13 —según recoge USA Today— señalaron que Lorenz Kraus justificó la desaparición de sus padres afirmando que ambos habían viajado a Alemania. No existían registros oficiales de sus salidas del país, lo que elevó la sospecha entre autoridades y residentes sobre su paradero real.

El extracto del informe de la policía de Albany indicó que durante al menos siete años después de la supuesta muerte del matrimonio, el hijo continuó gestionando y cobrando prestaciones sociales federales. La práctica de apropiación indebida de estos recursos es tipificada en la legislación estadounidense como un delito económico autónomo, más allá de la investigación por homicidio.

¿Qué se conoce de la investigación forense y cuál es el siguiente paso?

El jefe Brendan Cox, citado de nuevo por USA Today, destacó que los forenses trabajan en la identificación completa de los restos y el análisis de las causas de muerte exactas. Hasta el momento, la principal versión proviene de la confesión televisiva del propio acusado, a la espera de los informes periciales.

Las autoridades han indicado que el proceso judicial podría extenderse durante varias semanas, mientras se concluyen las diligencias y se determinan responsabilidades penales y civiles asociadas al caso.

¿Qué impacto tiene el caso para los involucrados y la comunidad?

El caso de Lorenz Kraus subraya aspectos clave en el seguimiento de desapariciones de adultos mayores y el uso de prestaciones sociales federales. La policía de Albany ha recordado a la ciudadanía la importancia de reportar la ausencia de personas vulnerables y de ventilar cualquier sospecha relacionada con fraudes sociales. El seguimiento judicial y los resultados de la investigación forense permitirán establecer medidas para la protección de adultos mayores y fortalecer los controles en el sistema de prestaciones sociales en Estados Unidos.