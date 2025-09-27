Martín Oesterheld sobre El Eternauta: "El arte no tiene que explicar las cosas, debe representar"

El nieto del creador de El Eternauta habló sobre la serie y su conexión con la identidad argentina, la guerra de Malvinas y el rol de los vínculos en el colectivo heroico de la historia.

Hoy 14:11

En el marco de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, Martín Oesterheld, nieto de Héctor Germán Oesterheld, autor de la emblemática El Eternauta, dialogará con Pablo Álvarez sobre la serie que Netflix estrenó en 2023 y sus implicancias en la cultura argentina y latinoamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cuando se le pregunta por el concepto de "héroe colectivo" en El Eternauta, Oesterheld señala que la figura del héroe debe ser entendida de una manera distinta a los modelos clásicos de héroes individuales, típicos de las tradiciones anglosajonas. "El héroe colectivo es más propio de la idiosincrasia latinoamericana", afirma. En este contexto, el héroe no es una figura solitaria, sino que se configura a partir de un grupo que trabaja en conjunto, "apoyándose unos a otros en medio del caos de una invasión extraterrestre".

Oesterheld recuerda cómo su abuelo, en 1957, rompió con los códigos heroicos tradicionales de la ciencia ficción estadounidense. En lugar de seguir el modelo de los héroes individuales, Oesterheld abuelo y la serie El Eternauta proponen un relato más local, más cercano, más argentino, un relato que involucra a personajes comunes, en su mayoría trabajadores, que resisten a una amenaza en un contexto de lucha social.

La serie también aborda la guerra de Malvinas, tema que no pasa desapercibido en la adaptación de la obra. "Nos interesaba poner en escena a un protagonista que fuera parte de la generación de Malvinas, un hombre que ya no es joven, que lleva consigo los traumas de la guerra", comenta Martín. La historia está pensada para reflejar los traumas sociales de una Argentina que aún lidia con los recuerdos del conflicto bélico. De hecho, el protagonista, Juan Salvo, se encuentra lidiando con los ecos de esa guerra mientras enfrenta la invasión alienígena en El Eternauta.

"El arte no tiene que explicar las cosas, debe representar", dice Oesterheld al referirse al enfoque de la serie. El Eternauta no solo plantea una resistencia en un escenario de ciencia ficción, sino que, en su contexto, también deja abierta la reflexión sobre las consecuencias sociales y políticas que generan las guerras y los traumas colectivos, especialmente los de la dictadura y la guerra de Malvinas.

En declaraciones periodísticas, Oesterheld también destacó el trabajo de los realizadores de la serie para reivindicar la cultura argentina y reflejar aspectos típicos del país, como las tortillitas santiagueñas o la chacarera de Los Hermanos Ábalos. Martín reconoce que no fue una elección premeditada, sino más bien una parte natural de la producción, que con el tiempo se fue construyendo. "El personaje de Ariel Staltari le da una impronta callejera a la serie, muy conectada con lo nuestro, con lo popular", añade.

La elección de las músicas tradicionales y los elementos de la cultura federal no solo refuerzan la narrativa, sino que también funcionan como un homenaje al pueblo argentino, especialmente a la región norte del país, donde la serie logra capturar el espíritu de una resistencia de clase trabajadora que se une para sobrevivir ante lo desconocido.

Con respecto a la segunda temporada de El Eternauta, Oesterheld menciona que los desafíos son cada vez mayores. "La vara quedó muy alta", subraya, añadiendo que el villano principal de la trama, aunque nunca completamente visible, sigue siendo el centro de una batalla psicológica. En la serie, uno de los momentos clave será el ataque a River Plate, un punto simbólico que conecta con el enfrentamiento entre las distintas representaciones del pueblo y los invasores.

"Hay muchos más desafíos en juego, que estarán relacionados con los elementos del libro original que aún no se han tocado en la primera temporada", adelanta, dejando claro que El Eternauta no solo es un homenaje a la historia del cómic, sino una serie que sigue creciendo en su exploración de temas profundos, como la solidaridad, el heroísmo colectivo y las cicatrices de una nación.

A través de sus palabras, Martín Oesterheld subraya que la obra de su abuelo no solo habla de un héroe individual, sino de un grupo de personas que, a pesar de sus diferencias y limitaciones, se enfrentan juntos a una amenaza común. "Nadie se salva solo", es la idea que atraviesa tanto El Eternauta como la serie que continúa conquistando audiencias de todo el mundo.