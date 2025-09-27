Se realizó con éxito la 4ta. Edición de “Arte Banda” en la celebración del 113° Aniversario de la ciudad

La muestra cultural reunió a artistas locales y contó con una gran convocatoria, destacando la importancia de la cultura en la ciudad. El intendente Roger E. Nediani valoró la política cultural municipal como un pilar de la gestión.

Hoy 13:02

En el marco de los festejos por el 113° Aniversario de La Banda, se llevó a cabo el gran cierre de las actividades con la 4ta. Edición de la muestra “Arte Banda”. El evento tuvo lugar el viernes por la tarde en la Plaza “Manuel Belgrano”, y contó con la presencia del intendente, Ing. Roger E. Nediani; la diputada Provincial, Mariana Morales; y otras autoridades del municipio, quienes se hicieron presentes para celebrar la rica tradición cultural de la ciudad.

La muestra, organizada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, ofreció una variada exposición de arte, que incluyó pinturas, dibujos, fotografía, arte textil, estatuas vivientes y una serie de presentaciones en vivo. La Academia de Danzas Folclóricas “Juan Saavedra”, María Inés Cannata y el Grupo Quilla fueron los encargados de poner en escena parte de la cultura local a través de la danza.

El intendente Nediani destacó la importancia de este evento como parte de una serie de actividades que se han realizado a lo largo de los meses de agosto y septiembre para conmemorar el aniversario de la ciudad. En su discurso, expresó: “Hoy estamos culminando los festejos del 113 aniversario de La Banda con ‘Arte Banda’, un evento que reúne a muchos artistas, artesanos y feriantes que han llegado hasta aquí para ser parte de la celebración”.

Asimismo, el intendente resaltó el impacto positivo que las actividades culturales tienen no solo en el ámbito artístico, sino también en el plano económico, destacando el trabajo de los emprendedores y artesanos locales, así como la reactivación de los comercios y la gastronomía de la ciudad.

En su discurso, también destacó las políticas públicas del municipio para fortalecer la cultura como un pilar fundamental de la gestión. “La cultura en la ciudad de La Banda es una política de Estado, una política municipal que busca poner en valor nuestro patrimonio cultural. A diferencia de otras políticas que han dejado de lado a la cultura, aquí la cultura es un factor de unión y crecimiento para todos los bandeños”, afirmó Nediani.

En esta edición participaron destacados artistas y colectivos culturales de la ciudad, entre ellos: la Banda del Arte Textil, el Taller de Soledad Jorge, Mary Liliana Coronel (fotógrafa), Lito Garay del Atelier Cultural, y la Asociación Civil Quilla. Además, los vecinos pudieron disfrutar de una muestra de arte visual a cargo de artistas locales como Miriam del Valle Quiroga, Rocío del Carmen Comán, Ana Carolina Ibañez Arce, entre otros.

La actividad contó también con la colaboración de varias áreas municipales, incluyendo la Subsecretaría de Educación y Cultura, el Museo Municipal “Lázaro Criado”, y la Dirección de Parques y Paseos, quienes trabajaron para hacer posible la realización de este evento cultural que se ha convertido en un referente dentro de la celebración del aniversario de La Banda.

El evento concluyó con una cálida invitación a seguir trabajando juntos por la cultura local, y con el compromiso del municipio de continuar impulsando la producción cultural y artística de la ciudad.