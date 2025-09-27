El CAMM Avenida brindó un taller sobre alimentación e hidratación en bebés

La Municipalidad de La Banda realizó un taller dirigido a pacientes pediátricos y sus padres, enfocado en la importancia de la alimentación y la hidratación en los primeros años de vida.

Hoy 13:05

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo un taller en el CAMM N°7 del barrio Avenida con el objetivo de concientizar sobre la importancia de una correcta alimentación y la adecuada hidratación en los primeros años de vida, especialmente en esta época del año, marcada por cambios climáticos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El taller, que estuvo dirigido tanto a pacientes pediátricos como a sus padres, brindó información clave sobre cómo los hábitos de alimentación e hidratación influyen directamente en el crecimiento saludable de los niños.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la relevancia de estas acciones preventivas: “La nutrición y la hidratación en la primera infancia son fundamentales para un crecimiento saludable. Estos talleres nos permiten acompañar a las familias con información clara y práctica, siempre desde la cercanía y la prevención, que son ejes centrales de nuestra gestión.”

Estas actividades forman parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien considera prioritario garantizar el cuidado de la salud de la población desde la infancia.