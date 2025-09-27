Se realizó el octavo encuentro del grupo de ayuda terapéutica “Acompañarnos”

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, la Dirección de Género realizó un encuentro terapéutico destinado a mujeres que han sufrido violencia por motivos de género.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, la Dirección de Género de la Municipalidad de La Banda desarrolló el octavo encuentro del proyecto “Acompañarnos”. Esta iniciativa consiste en una serie de encuentros destinados a mujeres que requieren ayuda terapéutica, acompañamiento y contención, luego de haber sufrido situaciones de violencia por motivos de género.

El encuentro se realizó el viernes 26 en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” de la ciudad de La Banda. En esta oportunidad, la educadora para la Salud, Magdalena Muñoz Paz, explicó:

“Estamos reunidos en el octavo encuentro y esta actividad consiste, sobre todo, en un grupo de ayuda terapéutico que está destinado a mujeres que han sufrido violencia por motivos de género, como también a mujeres en general que desean tener un espacio para poder hablar, para poder descargarse sobre todo lo que están pasando”.

Continuó: “Desde la Dirección de Género queremos informar que tenemos dos líneas de acción para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar. Una de esas líneas busca contener y ayudar a la mujer, no solo haciéndole una denuncia, sino acompañándola, sosteniéndola, apoyándola y brindándole todo el asesoramiento legal y psicológico, para que ella, con esas herramientas, pueda tomar una decisión. Al ser una mujer, al ser un sujeto de derecho, es ella quien tiene que decidir y es ella quien tiene que tomar esta decisión. Entonces, teniendo en cuenta la particularidad de los casos, nosotros las vamos asesorando.”

Magdalena finalizó su intervención destacando que el grupo es abierto a todo público y convocó a todas las mujeres interesadas en participar: “Invitamos a todas las mujeres que se quieran sumar, van a ser bienvenidas”.