Javier Milei inauguró la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires

Acompañaron al presidente en el acto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Este mediodía, el presidente Javier Milei inauguró de manera oficial la vigésimo novena edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se lleva a cabo en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, estuvieron presentes el ministro del Interior, Lisandro Catalán; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la FIT, Andrés Deyá; y la secretaria General electa de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais.

La FIT se ha consolidado en los últimos años como uno de los encuentros turísticos más relevantes de la región, con la participación de representantes nacionales e internacionales, destacándose como un espacio clave para el intercambio y la promoción del turismo a nivel global.

