Instituto y Lanús repartieron puntos en Córdoba

Hoy 22:31

Instituto y Lanús igualaron 0-0 en el estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Fue un partido discreto, con pocas ocasiones claras, donde ninguno logró imponer condiciones y el reparto de puntos terminó siendo lo más justo.

El resultado dejó sensaciones opuestas. Para el Granate, el empate significó seguir en la senda positiva: ocupa el cuarto puesto de la Zona B, continúa sumando y mantiene su racha favorable en el certamen.

En cambio, la Gloria se quedó con un sabor amargo. El equipo cordobés, que necesitaba los tres puntos para meterse entre los ocho primeros, permanece en el noveno lugar y sigue en deuda con su gente en la pelea por la clasificación a los playoffs.