Independiente Rivadavia y Huracán no se sacaron diferencias en Mendoza

Hoy 22:30

Independiente Rivadavia y Huracán igualaron 0-0 en Mendoza en un duelo clave de la Liga Profesional, que dejó más dudas que certezas para ambos equipos. El punto no le sirvió a ninguno y el partido se transformó en otra oportunidad desperdiciada para acercarse a los puestos de clasificación.

La Lepra, que llegaba con la ilusión de escalar posiciones, volvió a tropezar y se mantiene lejos de la zona de playoff. Sin embargo, conserva viva la expectativa en la Copa Argentina, donde espera rival en semifinales entre River y Racing, un consuelo en medio de un torneo local irregular.

El Globo, en tanto, atraviesa un momento crítico. El conjunto de Frank Kudelka acumula cinco partidos sin ganar y cuatro sin convertir, una sequía ofensiva que lo deja afuera de los puestos de playoff y con la clasificación a la Copa Sudamericana en serio riesgo.