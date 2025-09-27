Independiente Rivadavia y Huracán se miden con la necesidad de ganar

La Lepra mendocina y el Globo se ven las caras por la décima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 00:09

El Estadio Bautista Gargantini será escenario este domingo, desde las 19.30, del cruce entre Independiente Rivadavia y Huracán, por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido, que será televisado por TNT Sports Premium, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y el VAR a cargo de Jorge Baliño.

La Lepra mendocina llega con la urgencia de sumar para escapar de los últimos puestos de la Zona B. Los dirigidos por Martín Cicotello vienen de perder con Lanús y de empatar frente a Unión, ambos en condición de visitante. Con apenas 9 puntos, necesitan hacerse fuertes en casa para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs. “Hay un buen grupo. Aún quedan muchos puntos en juego y tenemos la ilusión de terminar el año de la mejor manera”, expresó Alex Arce, quien volvió al gol en la última jornada.

Por su parte, el Globo atraviesa un presente complicado: acumula cinco partidos sin triunfos entre todas las competencias y llega de caer 2-0 ante Racing en el Ducó, donde los hinchas despidieron al equipo con silbidos. El entrenador Frank Darío Kudelka, visiblemente molesto, lanzó en conferencia: “Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable. Parece que es un equipo que se está yendo al descenso cuando no es así. Es un mal momento, una mala racha”. Una buena noticia para los de Parque Patricios será el regreso de Luciano Giménez, habilitado tras la reducción de la sanción por su expulsión en el clásico ante San Lorenzo.

Con ambos equipos necesitados de un triunfo para recuperar confianza y aspiraciones, el duelo en Mendoza promete ser intenso y con mucho en juego para la recta final del torneo.