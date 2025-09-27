Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2025 | 27º
X
Policiales

Accidente en el Bº Primera Junta: una mujer resultó lesionada por una camioneta que se dio a la fuga

La camioneta involucrada fue interceptada minutos después y su conductor será sometido al test de alcoholemia.

Hoy 14:34

En horas del medio día, un accidente en el barrio Primera Junta dejó como saldo a una mujer lesionada que debió ser trasladada al hospital Regional. La víctima circulaba en una Honda Navi por la intersección de San Juan y 12 de Octubre, cuando fue embestida por una camioneta que se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, minutos más tarde, la camioneta fue interceptada por la policía en Av. Colón y Alsina. El personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en el lugar del choque, mientras que se procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor de la camioneta.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias del siniestro y las posibles responsabilidades.

TEMAS Accidente de Tránsito Hospital Regional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Curandero" extorsionó a una clienta y la obligó a tener sexo con él y sus amigos
  2. 2. El fuerte viento azotó Santiago del Estero: provocó la caída de ramas, postes y árboles
  3. 3. Olímpico dio pelea, pero falló en el cierre y cayó en el debut ante Instituto de Córdoba
  4. 4. Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Simeone festejó en el clásico de Madrid ante el Real
  5. 5. Los Pumas no pudieron ante el poderío de los Springboks y quedaron sin chances de gritar campeón en el Rugby Championship
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT