Accidente en el Bº Primera Junta: una mujer resultó lesionada por una camioneta que se dio a la fuga

La camioneta involucrada fue interceptada minutos después y su conductor será sometido al test de alcoholemia.
En horas del medio día, un accidente en el barrio Primera Junta dejó como saldo a una mujer lesionada que debió ser trasladada al hospital Regional. La víctima circulaba en una Honda Navi por la intersección de San Juan y 12 de Octubre, cuando fue embestida por una camioneta que se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.
Sin embargo, minutos más tarde, la camioneta fue interceptada por la policía en Av. Colón y Alsina. El personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en el lugar del choque, mientras que se procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor de la camioneta.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias del siniestro y las posibles responsabilidades.