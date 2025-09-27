El gobernador Zamora hizo un recorrido por la XV Feria Provincial del Libro en el Fórum

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif, y el subsecretario de Cultura, Juan Anselmo Leguizamón.

Hoy 14:39

El gobernador Gerardo Zamora realizó este sábado por la mañana un recorrido por la XV Feria Provincial del Libro que se desarrolla bajo el lema “Identidad escrita, cultura viva”, en el Centro de Convenciones Fórum desde el pasado miércoles y que se extenderá hasta este domingo con una intensa agenda de actividades organizadas por el Gobierno de la provincia, a través de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Educación, en conjunto con la Fundación El Libro.

A lo largo del recorrido por los diferentes stands, Zamora pudo dialogar con muchos visitantes y estudiantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia, quienes expresaron su satisfacción por el éxito de este evento que se convirtió en referencia nacional dentro del ámbito literario y cultural.

También tuvo oportunidad de charlar con expositores sobre la amplia variedad de material bibliográfico de todos los géneros, además de las propuestas artísticas, talleres, espacios de lectura, como también actividades recreativas y el sector de comidas que fue otro de los grandes atractivos.

La novedad sobresaliente de esta 15° edición de la Feria Provincial del Libro fue el espectáculo nocturno con drones, que cautivó a miles de visitantes que se sorprendieron con el despliegue de tecnología y creatividad pocas veces visto en el país.

De igual manera, la proyección imágenes sobre la fachada histórica del Fórum, mediante el uso de la técnica de mapping, mereció el reconocimiento de todos quienes visitaron este espacio, donde se rindió homenaje a distintas figuras del arte, la música, las letras y otras ramas de la cultura de Santiago del Estero.

Con más de 80 expositores en los stands y un total de 320 actividades organizadas para los cinco días, la Feria del Libro permanecerá abierta al público, con entrada libre y gratuita. Este sábado el Fórum permanecerá abierto hasta la medianoche, mientras que en el sector de Av. Roca las actividades al aire libre serán hasta la 1.30. En tanto, el domingo se podrá visitar el Centro de Convenciones de 9 a 22 hs.