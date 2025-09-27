Se realizó con éxito la caminata del Jubileo de los Jóvenes: una masiva marcha de fe y esperanza

La marcha, llena de fervor, avanzó hacia el Campus de la UCSE con cánticos, reflexiones y oración.

Hoy 14:42

Con gran entusiasmo y una participación masiva, se llevó a cabo la Caminata del Jubileo de los Jóvenes, organizada por la Pastoral Vocacional de Santiago del Estero, bajo el lema "Vos sos nuestra esperanza". El evento, que forma parte de las actividades de acercamiento y reflexión juvenil, reunió a cientos de jóvenes que se unieron en un acto de fe y unidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La marcha comenzó en el monumento a Diego Maradona, ubicado en el Estadio Único, y avanzó con un clima de alegría, oración y esperanza. A lo largo del recorrido, los participantes se hicieron escuchar con cánticos, reflexiones y momentos de oración, creando una atmósfera de fraternidad y compromiso espiritual.

El destino final de la caminata fue el Campus de la UCSE, donde se prevé que concluya cerca del mediodía con actividades recreativas, celebraciones comunitarias y una reflexión sobre la importancia de la juventud en la vida cristiana.

La Caminata del Jubileo se consolidó como un momento de encuentro, fe y esperanza, reflejando la vitalidad y el compromiso de los jóvenes santiagueños con su comunidad y con su espiritualidad.