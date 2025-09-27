Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2025 | 27º
X
Locales

Se realizó con éxito la caminata del Jubileo de los Jóvenes: una masiva marcha de fe y esperanza

La marcha, llena de fervor, avanzó hacia el Campus de la UCSE con cánticos, reflexiones y oración.

Hoy 14:42
Caminata

Con gran entusiasmo y una participación masiva, se llevó a cabo la Caminata del Jubileo de los Jóvenes, organizada por la Pastoral Vocacional de Santiago del Estero, bajo el lema "Vos sos nuestra esperanza". El evento, que forma parte de las actividades de acercamiento y reflexión juvenil, reunió a cientos de jóvenes que se unieron en un acto de fe y unidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La marcha comenzó en el monumento a Diego Maradona, ubicado en el Estadio Único, y avanzó con un clima de alegría, oración y esperanza. A lo largo del recorrido, los participantes se hicieron escuchar con cánticos, reflexiones y momentos de oración, creando una atmósfera de fraternidad y compromiso espiritual.

El destino final de la caminata fue el Campus de la UCSE, donde se prevé que concluya cerca del mediodía con actividades recreativas, celebraciones comunitarias y una reflexión sobre la importancia de la juventud en la vida cristiana.

La Caminata del Jubileo se consolidó como un momento de encuentro, fe y esperanza, reflejando la vitalidad y el compromiso de los jóvenes santiagueños con su comunidad y con su espiritualidad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Curandero" extorsionó a una clienta y la obligó a tener sexo con él y sus amigos
  2. 2. El fuerte viento azotó Santiago del Estero: provocó la caída de ramas, postes y árboles
  3. 3. Olímpico dio pelea, pero falló en el cierre y cayó en el debut ante Instituto de Córdoba
  4. 4. Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Simeone festejó en el clásico de Madrid ante el Real
  5. 5. Los Pumas no pudieron ante el poderío de los Springboks y quedaron sin chances de gritar campeón en el Rugby Championship
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT