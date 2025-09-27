Güemes ganó en la Isla y aseguró su permanencia en la Primera Nacional

El Gaucho derrotó 1-0 a San Miguel con gol de Milton Gerez y festeja la continuidad en la categoría.

Hoy 18:31

En una verdadera final por la permanencia, Güemes venció 1-0 a San Miguel en el estadio Arturo “Jiya” Miranda y selló su estadía en la Primera Nacional. El equipo santiagueño consiguió el objetivo en la penúltima fecha y festejó con su gente un triunfo que vale oro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tanto de la tranquilidad llegó muy temprano: a los 5 minutos del primer tiempo, Milton Gerez marcó el único gol del partido. A partir de allí, el Gaucho supo manejar la ventaja, resistió los intentos del Trueno Verde y se aferró a tres puntos determinantes.

Con esta victoria, Güemes alcanzó los 37 puntos, cifra suficiente para asegurarse un año más en la categoría de plata del fútbol argentino. En la última fecha, el equipo de Martel visitará a Almagro, ya con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de la salvación.