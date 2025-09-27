Difunden video del allanamiento al búnker de "Pequeño J", el narco acusado del triple femicidio en Florencio Varela

Las imágenes muestran los operativos realizados en el Barrio Zavaleta contra el líder narco peruano, señalado como autor intelectual del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

15:08

En las últimas horas se filtró un video del allanamiento al búnker de “Pequeño J”, también conocido como “Julito”, el narco peruano de 23 años acusado de haber ordenado el triple femicidio de tres jóvenes en Florencio Varela. Según los investigadores, el líder criminal habría planificado la trampa de la fiesta, la ejecución y hasta la transmisión en vivo del crimen.

Los operativos se realizaron en el Barrio Zavaleta, donde las fuerzas de seguridad inspeccionaron varias viviendas y un comedor en el que solía refugiarse el acusado. Aunque su nombre completo aún no fue difundido, pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional.

Fuentes policiales lo describen como un líder “extremadamente sanguinario”, a la altura de narcotraficantes con más trayectoria, pese a su corta edad. Su perfil violento quedó en evidencia el viernes pasado, cuando habría ordenado el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La investigación indica que “Pequeño J” dio instrucciones a los dueños de la vivienda de Florencio Varela donde ocurrió el crimen para que cavaran los pozos en el patio donde finalmente fueron enterradas las víctimas. Esta pareja de ciudadanos peruanos fue detenida en un hotel alojamiento y, según fuentes judiciales, habría seguido la transmisión del triple asesinato en vivo.

Los investigadores sostienen que ambos aportaron detalles de lo ocurrido a pesar de no haber estado presentes en el momento exacto del femicidio, lo que refuerza la hipótesis de la retransmisión digital del hecho.

“Esto le pasa a quienes me roban”, habría repetido “Pequeño J” mientras sus sicarios cometían el brutal crimen, según reconstruyeron los pesquisas. El caso conmociona a Florencio Varela y suma presión a la captura del joven narco, señalado como el autor intelectual de uno de los episodios más estremecedores del narcotráfico en el país.