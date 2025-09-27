Un joven denunció haber perdido un ojo por una salvaje agresión policial a la salida de un boliche

El hecho ocurrió en la localidad de Aguilares, en Tucumán, durante la madrugada del 14 de septiembre.

Hoy 15:22

Un joven de 26 años perdió un ojo tras recibir un disparo con perdigones de goma en el rostro durante un operativo policial en la madrugada del 14 de septiembre en la ciudad de Aguilares. El hecho ocurrió en la puerta del boliche Mister James y derivó en la apertura de una investigación penal contra personal de Infantería.

La víctima, identificada como Lucas Matías Veliz, fue trasladada de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán, donde confirmaron la pérdida total de su ojo derecho y lesiones en la cabeza, el rostro y el brazo.

Según la denuncia presentada ante la Justicia, el episodio comenzó con una discusión dentro del local, que motivó la intervención de personal de seguridad privada y de Infantería. Veliz aseguró que fue golpeado mientras lo retiraban y que, ya en la vereda, recibió un disparo a quemarropa con una escopeta de balas de goma. También denunció que continuaron los golpes hasta que sus amigos lograron trasladarlo al hospital de Aguilares.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Miguel Ángel Varela y con intervención de Luciana Ceccotti, inició una investigación por lesiones graves dolosas. El joven está representado por los abogados Carlos Manca y Pedro Parra, quienes solicitaron medidas judiciales y reclamaron esclarecer responsabilidades.

El caso generó repudio en la comunidad de Aguilares y reavivó cuestionamientos a la actuación de la Policía local y a las autoridades municipales.