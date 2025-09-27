Ramón Álvarez brilló en el aniversario de Villa María con una chacarera dedicada a la ciudad

El músico santiagueño, oriundo de La Banda, presentó su canción “Villa María te canto” durante la velada de gala y emocionó al público en los festejos por el cumpleaños de la ciudad.

Hoy 16:09

El cantor bandeño Ramón Álvarez fue una de las grandes figuras del aniversario de Villa María, donde interpretó una chacarera de su autoría que rindió homenaje tanto a su tierra natal, Santiago del Estero, como a su ciudad actual.

La presentación tuvo lugar en la velada de gala del viernes, en el marco de los festejos oficiales, ya que este sábado 27 la ciudad de Villa María celebra un nuevo cumpleaños. Allí, Álvarez estrenó su obra “Villa María te canto”, canción que, según explicó, “habla del santiagueño cuando se va de Santiago del Estero y, en la segunda parte, ya de Villa María, de su río, de su zamba y de lo que representa el festival de peñas”.

Villa María

Además, el músico agradeció la posibilidad de estar en el escenario mayor:

“Anoche fue la velada de gala, donde presenté mi chacarera Villa María te canto. Agradezco al intendente Eduardo Accastello por la oportunidad de estar presente en este aniversario”.

La obra resonó entre el público con versos que mezclan la nostalgia por Santiago y la gratitud hacia Villa María:

“Villa María te canto / con aroma de mi tierra / te traigo con mi guitarra / chacarera santiagueña”.

De esta manera, la voz de Ramón Álvarez unió dos identidades culturales y dejó su huella en una noche que celebró la música, la tradición y la hermandad entre provincias.