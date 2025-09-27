Brea Pozo celebró la Fiesta de la Primavera y coronó a sus nuevos soberanos

La localidad se vistió de fiesta con la tradicional Fiesta de la Primavera y de la Juventud, evento que reunió a vecinos y visitantes en la plaza central con propuestas para toda la familia.

Hoy 16:14

El momento más esperado fue la elección de la Reina y el Rey de la Primavera 2025. Pilar Enríquez, representante del Club San Martín, fue coronada como Reina, mientras que Bruno Moreno, de la Academia Flor Breapoceña, recibió el título de Rey.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jurado también distinguió a Irina Bertolotti como primera princesa y a Brisa Enríquez como segunda princesa, ambas del Colegio Secundario Pablo VI. Además, Daiana Trejo, de Linces Hockey, fue elegida Miss Elegancia y Rocío Salvatierra, representante del Club Los Fantasmas, obtuvo la banda de Miss Simpatía.

Los soberanos fueron coronados por el comisionado municipal Juan Manuel Ibáñez y recibieron premios en efectivo junto con distintos obsequios. El jurado estuvo integrado por las diseñadoras Erika Bermúdez y María Victoria Ramírez, la creadora de contenido Ayelén Armoha, el encargado del IOSEP Alejandro Argañaráz y el comerciante Matías Casagrande.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el show de Cali Guaracumbiero, mientras que emprendedores de Brea Pozo, del departamento San Martín y de localidades vecinas expusieron y comercializaron sus productos, aportando color y movimiento a una celebración que ya es parte de la identidad de la comunidad.