El Gobernador disfrutó de las propuestas del 4° Espacio Infanto Juvenil y de Comics en el CCB

El recorrido fue realizado junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón y la directora del CCB, Cristina Campitelli.

Hoy 16:21

El Centro Cultural del Bicentenario, lugar donde se desarrolla el 4° Espacio Infanto Juvenil y de Comics, fue visitado este sábado por el gobernador Gerardo Zamora, quien pudo compartir un grato momento con cientos de chicos y padres que disfrutaron de este lugar destinado a la expresión artística y literaria que se desarrolla de forma simultánea junto con la XV Feria Provincial del Libro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El recorrido fue realizado junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón y la directora del CCB, Cristina Campitelli.

Zamora visitó cada uno de los espacios del Centro Cultural donde pudo dialogar con los expositores, quienes celebraron la posibilidad de exhibir su talento y pasión por los comics y la amplia gama de propuestas que incluye la literatura para niños, jóvenes y adolescentes.

A lo largo del recorrido las autoridades pudieron apreciar el trabajo que se realiza en los diferentes talleres temáticos y en las salas donde se dictan charlas desde el miércoles.

Durante este fin de semana también hay espectáculos destinadas al público infanto juvenil, con actores, vestuaristas, animadores y trabajadores del arte santiagueño.

A lo largo del recorrido el mandatario recibió numerosas muestras de afecto por parte de comprovincianos y de turistas que se llegaron a la provincia para ser partícipes de esta muestra de la riqueza cultural de Santiago del Estero.

Desde el miércoles, miles de alumnos de distintos puntos de la geografía provincial, acompañados por sus docentes, pudieron visitar este espacio que, al igual que la Feria del Libro que se realiza en el Fórum, es con entrada libre y gratuita y se extenderá hasta el domingo.

Este sábado estará abierto al público hasta las 23.30, y el domingo de 10 a 22 hs.