Nico Paz presente en las redes en el empate entre Como vs. Cremonese

El argentino marcó su tercer tanto en cinco partidos de Serie A, pero el equipo de Cesc Fábregas no pasó del empate 1-1 frente a Cremonese.

Hoy 18:02

En su segunda temporada en la Serie A, Nicolás Paz sigue confirmando que ya es presente y no solo promesa. El volante ofensivo de 21 años abrió el marcador para Como, que terminó empatando 1-1 contra Cremonese en la quinta fecha del campeonato italiano. El tanto del zaguero Federico Baschirotto selló la igualdad y frenó las aspiraciones del conjunto de Fábregas de meterse en zona de Champions League.

El hijo del exdefensor Pablo Paz atraviesa un inicio de torneo soñado: suma tres goles y tres asistencias en apenas cinco jornadas, convirtiéndose en el futbolista más determinante de su equipo. En esta ocasión, definió con su zurda al primer palo tras un centro atrás desde la izquierda, a los 32 minutos del primer tiempo, para poner el 1-0 parcial.

Sin embargo, el cuadro lombardo no pudo sostener la ventaja. El tanto de Baschirotto en el complemento marcó el 1-1 y, para colmo, la expulsión de Jesús Rodríguez en el tramo final terminó por condenar a Como a resignarse con un punto. Nico Paz ya había sido reemplazado sobre el cierre, y su equipo quedó afuera momentáneamente de la zona de clasificación a copas europeas.