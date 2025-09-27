Con gol de Lautaro Martínez, Inter le ganó al Cagliari y se prendió en la Serie A

El delantero argentino abrió el marcador en Cerdeña y fue clave en el triunfo 2-0 del Inter, que suma nueve puntos y se acerca a la cima del campeonato.

Hoy 18:10

Necesaria victoria la que consiguió el Inter en la quinta fecha de la Serie A, tras un arranque irregular que lo había dejado con dudas en el inicio. El equipo de Cristian Chivu se impuso 2-0 ante Cagliari como visitante, con Lautaro Martínez como gran protagonista: el argentino marcó el primer gol de la noche y fue la referencia ofensiva de los milaneses.

El Toro necesitó apenas ocho minutos para abrir la cuenta. Tras un centro preciso de Alessandro Bastoni desde la izquierda, el capitán de la Selección Argentina conectó un cabezazo perfecto al primer palo para poner el 1-0. Desde entonces, el Inter manejó los tiempos del partido, aunque desperdició varias chances para liquidarlo y por momentos sufrió los intentos de reacción del equipo local.

La tranquilidad llegó recién a los 81 minutos, cuando una gran jugada colectiva terminó con un centro de Federico Di Marco y la definición de Pio Esposito para el 2-0 definitivo. Lautaro dejó el campo en los últimos instantes, reemplazado por Ange-Yoan Bonny, en una noche en la que volvió a demostrar su vigencia en Italia.

Con este resultado, el Nerazzurro alcanzó los nueve puntos en la tabla, ubicándose en el quinto lugar y a tres unidades del líder Napoli, que aún debe un partido. Después de las derrotas frente a Udinese y Juventus, el Inter encadena dos victorias consecutivas y se acomoda en la pelea grande de la Serie A.