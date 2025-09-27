Milei ratificó el rumbo económico y pidió “no volver al catastrófico sendero de las devaluaciones”

El Presidente remarcó que trabaja en las reformas necesarias para garantizar la estabilidad precisa para la inversión y para que el país sea “rico y próspero”. Les pidió a los empresarios “no aflojar, que se puede”.

Hoy 18:23

El presidente Javier Milei participó este sábado en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realiza en el predio de Palermo de la Sociedad Rural, luego de su viaje a Estados Unidos.

El mandatario ratificó el rumbo económico y dijo que está “cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”. Y aseguró que el turismo argentino “tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”.

“Estamos haciendo las reformas que fueron postergadas por la política durante décadas. Una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país, por lo que el turismo se verá beneficiado en todos los niveles”, relató Milei.

En plena campaña electoral, el Presidente sostuvo: “Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”. Y pidió “no aflojar” porque están “cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”.

El mandatario también hizo referencia a la reactivación del turismo: “Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, necesitan tener la oportunidad”.

Para Milei, la Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual, pero es necesario contar con “la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a 10, 20 o 30 años, sin el temor de que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”.

El mandatario llegó al evento acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El evento, además, contó con la participación de la flamante secretaria general de la ONU turismo, Shaikha Nasser Al Nowais.