La comunidad de Ramírez de Velazco reconoció a un histórico dirigente político

El interventor Marcelo Bernasconi encabezó el acto donde se anunció que la Oficina Comunal llevará el nombre del histórico dirigente.

Hoy 18:31

La comunidad de Ramírez de Velazco, departamento Quebrachos, vivió un acto cargado de emoción y homenaje, cuando se llevó a cabo el reconocimiento a Raúl E. Coronel, ex comisionado del pueblo y dirigente político de vasta trayectoria.

En esta ocasión, la Oficina Comunal pasó a llevar su nombre, como tributo a su legado y compromiso con el desarrollo y bienestar de la zona.

El acto comenzó con palabras del actual interventor de la localidad, Dr. Marcelo Bernasconi, quien resaltó la trascendencia del momento. “Qué momento emocionante vivimos en la Comisión Municipal. Desde el día 26 de septiembre, la Oficina Comunal llevará el nombre de Raúl E. Coronel, en homenaje a quien fue el primer comisionado de Ramírez de Velazco, dejando una huella imborrable en todos”, expresó Bernasconi, visiblemente conmovido.

El Dr. Bernasconi destacó la profunda dedicación de Coronel a la comunidad, subrayando que su trabajo y su entrega son un ejemplo para las generaciones presentes y futuras. “Su trabajo y su dedicación son un ejemplo para generaciones presentes y futuras, y es por ello que consideramos que sea reconocido. Gracias Raúl por haber estado junto a toda tu familia, quienes son hijos de tu amado Ramírez”, añadió el interventor, haciendo referencia al fuerte lazo de Coronel con su gente y su pueblo.

Como bien afirmó el Dr. Bernasconi, “Raúl Coronel es un ejemplo de lucha y de valores que, más allá de las diferencias políticas, siempre ha puesto al pueblo por encima de todo”. El reconocimiento fue, sin lugar a dudas, un acto merecido para una figura clave en la historia de Ramírez de Velazco.