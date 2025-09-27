Daniela Celis dio el nuevo parte médico de Thiago Medina: “Una leve mejoría”

El sábado por la tarde, la influencer volvió a dar una nueva actualización de la salud del padre de sus hijas.

26/09/2025

Desde el 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con la moto. Desde ese momento las redes sociales de la familia y de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, se convirtieron en el lugar de comunicación por excelencia, allí dan actualizaciones de la salud del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y piden cadenas de oraciones.

Durante las primeras horas de la tarde del sábado, Daniela llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores luego de dos días sin parte médico oficial. El mensaje que puso la joven es corto, pero habla de una pequeña alteración en el estado de su ex. “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual“, fue todo lo que escribió con respecto al estado de Medina. Camila Deniz, conocida más como Camilota, hermana de Medina, publicó el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, llevando más tranquilidad al público.

Como hace en cada uno de los posteos, desde aquel viernes, reiteró el pedido de oración: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviados sus fueras”. Cabe recordar que el 19 del corriente mes fue operado con la intención de reparar la parrilla costal, debido a que en el impacto 8 costillas fueron fracturadas y desde ese momento sus pulmones son el órgano más afectado, lo que genera preocupación en la familia.

La última actualización había sido el jueves por la tarde. En una foto del cielo despejado, Celis había contado: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Para cerrar y como viene haciendo en cada una de las publicaciones que realiza al respecto de la situación, pidió: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando“.

El último parte médico oficial fue dado el martes y en dos ocasiones, uno por la mañana y otro por la tarde. El primero fue a primera hora de la mañana en el que se informó que el equipo médico iba a realizar un ateneo para evaluar pasos a seguir con los tratamientos.

Sin embargo, el segundo llegó un par de horas más tarde, alrededor de las 11 de la mañana. "En las últimas horas, el paciente sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico implementó maniobras específicas para abordar la situación, logrando una respuesta favorable. Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos y el pronóstico se mantiene como reservado, según el comunicado difundido por el hospital”, decía el comunicado.

Esta información aportó detalles claves que no estaban presentes en el parte de la primera mañana. "El cuadro clínico de Thiago Medina se mantiene bajo revisión permanente, con monitoreo continuo y controles estrictos en terapia intensiva. El equipo interdisciplinario sigue atento a la evolución de cada parámetro vital, aplicando ajustes conforme a los protocolos vigentes y a la respuesta clínica que muestra el paciente en las distintas etapas del tratamiento", sostuvo.

En este contexto marcado por el minuto a minuto de las actualizaciones médicas, un grupo de seguidores había organizado una vigilia en Moreno, buscando unir fuerzas y canalizar su angustia en apoyo palpable al exparticipante. Sin embargo, debido a cuestiones ajenas a ellos tuvieron que postergar la reunión ante las puertas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, pero el apoyo a la familia Medina continuó en las redes sociales.