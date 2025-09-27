La Escuela N° 416 de Ramírez de Velazco celebró su centenario con un emotivo acto

Con la presencia de alumnos, ex alumnos, docentes y vecinos, Ramírez de Velazco vivió una emotiva jornada para homenajear a una de sus instituciones más queridas.

Hoy 19:01

En una jornada cargada de emoción, recuerdos y comunidad, la Escuela N° 416 de Ramírez de Velazco celebró sus 100 años de vida institucional. El acto conmemorativo contó con la presencia del Dr. Marcelo Bernasconi, interventor de la Comisión Municipal, autoridades locales, docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos, padres y vecinos, quienes se reunieron para rendir homenaje a una de las instituciones educativas más emblemáticas de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la oportunidad, el Dr. Bernasconi expresó su profundo agradecimiento a toda la comunidad educativa: "Vivimos una jornada hermosa y emotiva. Quiero saludar con especial afecto a todos los alumnos, ex alumnos, docentes, ex docentes, padres y a cada persona que, desde su lugar, ha hecho posible que estos 100 años estén llenos de historia, compromiso y realizaciones".

Asimismo, destacó el esfuerzo colectivo que hizo de este centenario una verdadera fiesta popular. “Agradezco a todos los que de alguna manera colaboraron para que este día sea inolvidable. También agradezco el afecto sincero que me ha brindado la gente de Ramírez de Velazco durante todo este tiempo”, sostuvo.

Uno de los momentos más significativos del acto fue el reconocimiento a Cristina, ex directora de la Escuela N° 416, quien tuvo un papel central en la vida institucional del establecimiento. Durante más de 30 años se desempeñó como docente y luego como directora, dejando una huella imborrable en generaciones de estudiantes.

El Dr. Bernasconi le dedicó una mención especial, valorando su gestión y entrega: “Cristina es una de las personas más importantes en la historia de esta escuela. Durante su gestión, logró importantes avances para la institución, incluyendo la renovación del edificio escolar y la concreción del polideportivo, obras fundamentales que hoy benefician a toda la comunidad educativa”.

La celebración del centenario no solo fue una oportunidad para recordar el pasado, sino también para proyectar el futuro de la educación en Ramírez de Velazco. Las autoridades locales destacaron el rol fundamental que cumple la Escuela N° 416 en la formación de niños y jóvenes, y renovaron su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo.

Los vecinos también se sumaron al festejo con profundo cariño y gratitud, reconociendo tanto el valor de la escuela como la labor de quienes, desde distintas funciones, han contribuido al crecimiento de la localidad.