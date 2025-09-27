Ingresar
Mónica Farro confesó que se graba teniendo sexo con su marido: “Nos calienta”

La vedette uruguaya reveló detalles de su intimidad y explicó por qué prefiere plataformas alternativas para compartir contenido con sus seguidores.

Hoy 19:06
Monica Farro

Mónica Farro volvió a sorprender con una revelación inesperada durante su paso por LAM (América). La vedette uruguaya habló de la intimidad con su esposo y contó que suelen grabarse en situaciones privadas.

“Nosotros somos muy visuales y eso nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos en el espejo. La mayoría de los videos los tiene él, grabados con su celular desde su perspectiva, y también algunos que armamos juntos”, detalló frente a las cámaras, generando sorpresa entre los presentes.

Ante la revelación, Ángel de Brito le preguntó de manera directa si había pensado en abrir una cuenta en OnlyFans. Con total naturalidad, Farro respondió: “Tengo Divas, es la plataforma donde comparto contenido exclusivo”.

