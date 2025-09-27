Brutal crimen en Chile: una madre habría disparado contra sus hijos y se dio a la fuga

La Policía busca intensamente a una mujer acusada de asesinar a su hija y dejar gravemente herido a su otro hijo. El padre de los niños descubrió el hecho.

Dos hermanos fueron baleados dentro de su casa y la principal sospechosa del crimen es su propia mamá. El hecho ocurrió durante la tarde ayer en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, en Chile. La Policía la busca intensamente desde entonces.

Según reveló la Fiscalía, la principal hipótesis es que la mujer les habría disparado a sus dos hijos, una mujer de 39 años, que murió, y un hombre, de 33, que permanece internado grave.

El fiscal de Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios, Matías Arellano, dijo que los cuerpos fueron encontrados dentro del domicilio que las víctimas compartían con sus padres.

“Ambos presentaban impactos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego, y esos son los antecedentes que hay durante la investigación”, señaló, según la información publicada por el portal chileno Meganoticias.

A su vez, preciso que el estado de salud del sobreviviente es crítico y señaló: “Las próximas horas son vitales para establecer finalmente la devolución de las lesiones que presenten”.

“Hasta el momento, la madre se encuentra desaparecida, no fue encontrada ni en el lugar, ni tampoco hay antecedentes respecto de su paradero“, indicó Arellano.

Mientras tanto, los peritos del Laboratorio de Criminalística realizan las pericias necesarias en la escena del crimen, así como también el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, para obtener información que permita determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.