Policiales

Incendio en un edificio abandonado de Av. Alsina: trabajaron más de dos horas para controlarlo

El siniestro ocurrió en la planta baja de un inmueble en desuso ubicado en Av. Alsina 271. Solo se registraron daños materiales.

Hoy 19:30
Incendio

Un incendio se desató en la siesta de este sábado en un edificio en desuso ubicado en la planta baja de Av. Alsina 271, generando alarma entre los vecinos de la zona. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos, aunque sí se registraron daños materiales.

Una dotación de Bomberos acudió rápidamente al lugar y trabajó intensamente durante más de dos horas para lograr extinguir el foco ígneo, que se habría iniciado en un sector con residuos acumulados y materiales inflamables, típico de este tipo de construcciones abandonadas.

Gracias al accionar coordinado y sostenido del personal, se logró controlar el fuego y evitar su propagación a edificaciones linderas.

