Comercio ganó en los penales y se consagró campeón del Clausura "60 años de Canal 7"

El Tripero festejó tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, se impuso 5 a 4 desde los 12 pasos y festejó en el Raúl Adolfo Seijas.

Hoy 19:30

El Club Comercio Central Unidos se consagró campeón del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” de la Liga Santiagueña de Fútbol, al imponerse por 5-4 en los penales ante Sportivo Fernández en el estadio Raúl Adolfo Seijas. En los 90 minutos habían igualado 1-1 en un encuentro cargado de emociones.

El conjunto fernandense se adelantó a los 19’ del primer tiempo gracias a una gran definición cruzada de Carrizo, que dejó sin chances a Filho. Pero Comercio reaccionó y a los 32 minutos alcanzó la igualdad con un cabezazo de Izurieta que terminó corrigiendo Minés, aunque la jugada estuvo marcada por la polémica, ya que el delantero estaba en posición adelantada no advertida por los árbitros.

En la segunda parte, el trámite fue parejo, con pocas llegadas claras y mucha tensión, por lo que el título debió definirse desde los doce pasos. Allí, Comercio fue más efectivo y se quedó con la serie por 5-4, desatando la alegría de su gente tras 20 años de espera.

La tanda de penales

Comercio: Franco Chávez (gol), Facundo Flores (gol), Diego Urrejola (falló), Franco Morales (gol), Néstor Gómez (gol), Walter Aguilar (gol).

Franco Chávez (gol), Facundo Flores (gol), Diego Urrejola (falló), Franco Morales (gol), Néstor Gómez (gol), Walter Aguilar (gol). Sportivo Fernández: Cordero Lobos (gol), Rodrigo Ledesma (gol), Facundo Bravo (gol), Gabriel Galeano (falló), Joaquín Carrizo (gol), Román Gallardo (falló).

Con esta conquista, Comercio sumó su 13° título oficial.