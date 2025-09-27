Con transmisión de Canal 7 por sus 60 años, Comercio y Sportivo Fernández definen al campeón del Clausura

Este domingo se juega la gran final de la Liga Santiagueña. Tras el empate sin goles en la ida, el Tripero y el Albi se verán las caras en el estadio Raúl Adolfo Seijas.

Hoy 09:30

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este fin de semana a su nuevo campeón. Luego del 0-0 en el partido de ida, Comercio y Sportivo Fernández se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 “Copa Canal 7”, en un choque que promete máxima tensión.

El duelo decisivo se disputará este domingo 28 de septiembre desde las 16.00 en el estadio Raúl Seijas, escenario que recibirá solo a público local por cuestiones de seguridad. Los hinchas del local tendrán la posibilidad de alentar a su equipo en busca de una nueva estrella en el certamen doméstico.

Además, la final contará con la transmisión en vivo de Canal 7 Satelital, lo que permitirá que toda la provincia pueda seguir el encuentro minuto a minuto y conocer al flamante campeón del Clausura 2025.

Con la expectativa en alza y tras una primera final cerrada, tanto Comercio como Sportivo Fernández buscarán dejar todo en la cancha para consagrarse en la Liga Santiagueña y levantar la ansiada copa.

Además, el domingo también habrá actividad en diferentes canchas.

Final de Reserva

Central Córdoba vs. Central Argentino LB

Domingo 28/09 – 20:00 hs

En Central Córdoba – Solo público local

Final Petit Torneo Federación 2025

Dos Leones de Frías vs. Salamanca de Monte Quemado

Domingo 28/09 – 16:00 hs

En Club Talleres (Frías) – Solo público local