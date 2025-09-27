Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 13º
X
Somos Deporte

Con transmisión de Canal 7 por sus 60 años, Comercio y Sportivo Fernández definen al campeón del Clausura

Este domingo se juega la gran final de la Liga Santiagueña. Tras el empate sin goles en la ida, el Tripero y el Albi se verán las caras en el estadio Raúl Adolfo Seijas.

Hoy 09:30

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este fin de semana a su nuevo campeón. Luego del 0-0 en el partido de ida, Comercio y Sportivo Fernández se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 “Copa Canal 7”, en un choque que promete máxima tensión.

El duelo decisivo se disputará este domingo 28 de septiembre desde las 16.00 en el estadio Raúl Seijas, escenario que recibirá solo a público local por cuestiones de seguridad. Los hinchas del local tendrán la posibilidad de alentar a su equipo en busca de una nueva estrella en el certamen doméstico.

Además, la final contará con la transmisión en vivo de Canal 7 Satelital, lo que permitirá que toda la provincia pueda seguir el encuentro minuto a minuto y conocer al flamante campeón del Clausura 2025.

Con la expectativa en alza y tras una primera final cerrada, tanto Comercio como Sportivo Fernández buscarán dejar todo en la cancha para consagrarse en la Liga Santiagueña y levantar la ansiada copa.

Además, el domingo también habrá actividad en diferentes canchas. 

Final de Reserva

Central Córdoba vs. Central Argentino LB
Domingo 28/09 – 20:00 hs
En Central Córdoba – Solo público local

Final Petit Torneo Federación 2025

Dos Leones de Frías vs. Salamanca de Monte Quemado
Domingo 28/09 – 16:00 hs
En Club Talleres (Frías) – Solo público local

TEMAS Copa Canal 7 Club Sportivo Fernández Club Comercio Central Unidos Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mónica Farro confesó que se graba teniendo sexo con su marido: “Nos calienta”
  2. 2. Detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio narco: habría enterrado los cuerpos
  3. 3. El comité de emergencia de la Municipalidad retiró árboles caídos por el fuerte viento en la ciudad
  4. 4. Martín Oesterheld revivió "El Eternauta" en la cuarta jornada de la Feria del Libro 2025
  5. 5. Norma Fuentes y Juan Leguizamón presentaron la 2° Antología de La Bibliodera en la Feria del Libro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT