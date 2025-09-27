En vivo: con transmisión de Canal 7 por sus 60 años, Comercio y Sportivo Fernández definen al campeón del Clausura

Este domingo se juega la gran final de la Liga Santiagueña. Tras el empate sin goles en la ida, el Tripero y el Albi se verán las caras en el estadio Raúl Adolfo Seijas. Viví toda la previa desde las 15:45.

Hoy 15:52

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este fin de semana a su nuevo campeón. Luego del 0-0 en el partido de ida, Comercio y Sportivo Fernández se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 “Copa Canal 7”, en un choque que promete máxima tensión y que se podrá ver en vivo por el canal de los santiagueños en tanto que también puedes seguir el partido en YouTube buscando "Canal7santiago". Los relatos estarán a cargo de Pablo Pereyra, comenta Juan Manuel Martínez y en campo de juego con datos y estadísticas Álvaro Ibáñez. Viví toda la previa desde las 15:45.

El duelo decisivo se disputará este domingo 28 de septiembre desde las 16.00 en el estadio Raúl Seijas, escenario que recibirá solo a público local por cuestiones de seguridad. Los hinchas del local tendrán la posibilidad de alentar a su equipo en busca de una nueva estrella en el certamen doméstico.

Además, la final contará con la transmisión en vivo de Canal 7 Satelital, lo que permitirá que toda la provincia pueda seguir el encuentro minuto a minuto y conocer al flamante campeón del Clausura 2025.

Con la expectativa en alza y tras una primera final cerrada, tanto Comercio como Sportivo Fernández buscarán dejar todo en la cancha para consagrarse en la Liga Santiagueña y levantar la ansiada copa.

Además, el domingo también habrá actividad en diferentes canchas.

Final de Reserva

Central Córdoba vs. Central Argentino LB

Domingo 28/09 – 20:00 hs

En Central Córdoba – Solo público local

Final Petit Torneo Federación 2025

Dos Leones de Frías vs. Salamanca de Monte Quemado

Domingo 28/09 – 16:00 hs

En Club Talleres (Frías) – Solo público local