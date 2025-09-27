José Emilio Neder se reunió con Cristina Kirchner, en San José 1111

“El objetivo es lograr un triunfo de Fuerza Patria Peronista en todo el país el próximo 26 de octubre”, señaló el senador santiagueño.

Hoy 21:33

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio “Pichón” Neder, se reunió con la ex Presidenta de la Nación y presidenta del Partido Justicialista nacional, Cristina Fernández de Kirchner, en su departamento de San José 1111, ciudad de Buenos Aires.

“Le transmití los saludos de toda la dirigencia del peronismo santiagueño, y conversamos sobre temas de política nacional y provincial, con el objetivo de lograr un triunfo de Fuerza Patria Peronista en todo el país el próximo 26 de octubre”, señaló Neder.

“Fue una charla muy amplia. Agradezco a la querida compañera Cristina la amabilidad de recibirme en su casa y, como siempre, todo lo que colaboró con el pueblo santiagueño. También sus saludos para la militancia y su afecto permanente hacia nuestra provincia”, agregó.