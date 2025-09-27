Beltrán: dos hombres fueron detenidos tras robar mercadería en un comercio

Un comerciante logró demorar a los sospechosos y dio aviso a la Policía, que procedió a la aprehensión y secuestro de los bienes sustraídos.

Hoy 21:42

Un hecho de robo se registró en horas de la tarde en la ciudad de Beltrán, cuando dos hombres fueron sorprendidos sustrayendo mercadería de un local comercial ubicado en la intersección de avenida Virgen del Valle y Saavedra.

El dueño del comercio dio aviso de inmediato a la Policía, mientras mantenía demorados a los sospechosos hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 46, quienes concretaron la aprehensión de los acusados, identificados como Torres y Galván Alejandro Daniel.

En poder de los sujetos se halló una motocicleta Corven 110cc, de color negro, utilizada para movilizarse, además de los elementos sustraídos, entre los que se encontraban una barra de queso y un perfume, que fueron recuperados por la fuerza de seguridad.

Por disposición de la fiscal de turno, la causa quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N° 62, que llevará adelante las entrevistas, actas y peritajes correspondientes. En tanto, la dependencia policial de Beltrán recepcionó la denuncia del damnificado y formalizó la aprehensión de los acusados.