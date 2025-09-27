Operativo en La Banda: atraparon a dos delincuentes y secuestraron una gran cantidad de objetos robados

La Policía concretó tres procedimientos en distintos barrios de la ciudad, donde logró aprehender a los sospechosos e incautar bienes robados en el marco de diversas causas investigadas por la Justicia.

Hoy 21:44

Un operativo policial se desarrolló en la mañana de este sábado en La Banda, donde efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 47, con apoyo de la División Prevención de la Departamental 4, realizaron allanamientos simultáneos en los barrios San Fernando, San Javier y 9 de Julio.

Las medidas se llevaron a cabo en el marco de causas por robos y hurtos bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Comunes, lo que permitió la detención de dos hombres, identificados como Figueroa (35) y Pérez (24).

Gracias a las tareas de la Sección Robos y Hurtos de la dependencia actuante, se logró recuperar una importante cantidad de elementos que habían sido comercializados en distintos puntos de la ciudad. Entre los bienes secuestrados figuran: una tijera de cortar chapa con mango anaranjado, un par de zapatillas Topper negras, una motosierra Stihl naranja y blanca, una bicicleta Andes rodado 29 roja y negra, un atornillador Bosch verde y negro, un taladro percutor Omaha rojo, una escuadra metálica, una tenaza, una trincheta roja con naranja, una mecha de taladro, una ventana de doble hoja de madera de 1x1 metro, un cesto de residuos metálico plateado y cuatro vasos plásticos.

Cabe destacar que uno de los aprehendidos cuenta con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad. Por disposición judicial, los bienes quedaron secuestrados y los acusados fueron alojados en la Comisaría 47.