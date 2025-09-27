Detienen a dos jóvenes en pleno centro cuando intentaban robar motos estacionadas

racias al aviso de un comerciante, la Policía sorprendió a tres individuos en pleno intento de robo. Dos de ellos, de 26 años, fueron aprehendidos a pocos metros del lugar.

Hoy 21:49

El hecho ocurrió alrededor de las 17:50 horas, cuando personal de la División Seguridad y Asistencia Comunitaria de la Zona Centro, que se encontraba patrullando la zona, fue alertado por un empleado de un comercio sobre tres masculinos que intentaban sustraer motocicletas de estacionamientos del área céntrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los efectivos acudieron de inmediato y sorprendieron a los individuos en el acto. Al verse descubiertos, los sospechosos intentaron darse a la fuga; sin embargo, gracias a la rápida intervención de los uniformados, se logró detener a dos de ellos a pocos metros del lugar.

Los demorados fueron identificados como Díaz y Frías, ambos de 26 años y con domicilio en la ciudad de La Banda. Por disposicion de la fiscalia, quedaron en calidad de aprehendidos.