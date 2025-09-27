Asaltos en serie: robaron dos comercios en Las Termas durante la madrugada

Actuaron con violencia y destrozaron parte de las instalaciones. Se llevaron mercadería, dinero y herramientas. La policía busca a los autores.

Hoy 22:41

Dos locales comerciales de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en el barrio Villa Balnearia, fueron blanco de ilícitos durante la madrugada de este sábado, según informaron fuentes policiales.

El primer hecho se registró en el local de indumentaria “Belén Ropa”, ubicado en calle Juan Felipe Ibarra N.º 275. Su propietaria, María Belén Lazarte, de 34 años, denunció que personas desconocidas ingresaron por la parte trasera tras romper un ventiluz y sustrajeron diversas prendas de vestir. La comerciante señaló que aún no pudo precisar la cantidad exacta de mercadería faltante, aunque destacó que las puertas del comercio habían quedado aseguradas y que la cámara de seguridad no estaba en funcionamiento.

Poco después, en la misma zona, delincuentes irrumpieron en la forrajería “Orejas”, también sobre calle Juan Felipe Ibarra, propiedad de Priscila Regi, de 39 años. En este caso, los ladrones forzaron un ventiluz en la parte trasera, ingresaron y se dirigieron a la caja registradora, de donde sustrajeron alrededor de 10.000 pesos en efectivo y varias herramientas de albañilería. Según pudo observar la dueña en las cámaras de seguridad de su comercio, el robo ocurrió alrededor de las 3.05 de la madrugada y habría sido cometido por un hombre de contextura delgada, de aproximadamente 1,70 metros de altura, cutis trigueño y con tatuajes visibles en el torso, ya que se encontraba sin remera.

En ambos casos, además de sustraer dinero y mercadería, los autores provocaron destrozos en las instalaciones de los comercios para concretar su accionar delictivo.

En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando pericias fotográficas, mientras que efectivos de la Comisaría Comunitaria 57 Villa Balnearia y de la División Robos y Hurtos llevan adelante las tareas investigativas bajo las directivas del fiscal interviniente, doctor Ignacio Guzmán, quien dispuso que se cumplan las diligencias de rigor y se intensifique la investigación para dar con los responsables.