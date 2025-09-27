Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 17º
Imprudencia en Santiago: una familia viajaba en moto con cuatro personas, entre ellas dos niños

El hecho fue registrado en un video que muestra a una mujer trasladando a dos pequeños en plena avenida Lugones y Circunvalación, en la zona sur de la ciudad.

Hoy 22:59

Un grave episodio de imprudencia vial quedó registrado en video en la ciudad de Santiago del Estero, donde se observa a una motocicleta circulando con cuatro ocupantes, una situación que pone en riesgo la integridad de todos los involucrados.

El registro, compartido por vecinos, muestra cómo una mujer transporta a dos niños pequeños, uno en cada brazo, mientras viaja en la parte trasera de la moto, que avanzaba por la intersección de avenida Lugones y Circunvalación, en el sector sur de la Capital.

La maniobra no solo infringe las normas de tránsito, sino que además expone a los menores y al resto de los ocupantes a un peligro inminente en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

