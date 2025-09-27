Atacan y matan a un comisario de la Policía Federal en un violento robo en Ramos Mejía

Marcelo Arizaga, de 60 años, fue hallado muerto en el piso de su hogar. Las autoridades sospechan que al menos seis delincuentes lo atacaron durante la entrada violenta.

Hoy 23:54

Un reconocido comisario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado en la madrugada de este sábado durante una entradera a su casa, en la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.

Fuentes policiales confirmaron que encontraron el cuerpo de Marcelo Arizaga (60) atado con precintos en el piso de su vivienda, ubicada en la calle Ecuador al 1600.

Además, informaron que fueron al menos seis delincuentes que violentaron uno de los portones y entraron a la casa. Cuando salían del lugar, un comerciante que vive en la zona los vio y activó la alarma vecinal. En ese momento, los ladrones se separaron en dos grupos: unos escaparon a pie y otros se huyeron en un auto blanco.

Después de ataque, el vecino intentó llamar al excomisario, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse a la ventana de la casa y verlo inconsciente en el piso, llamó de inmediato a la Policía.

Los agentes encontraron la reja violentada y, cuando llegó el personal médico, confirmaron que Arizaga estaba muerto.

Al revisar la casa, los investigadores descubrieron que los ladrones no robaron nada, pero todo el lugar estaba revuelto. También observaron que el cuerpo de la víctima no tenía heridas de ningún tipo, informó Clarín. Sin embargo, su familia aseguró que tenía problemas cardíacos.

La autopsia luego reveló que Arizaga sufrió un infarto por los golpes que le dieron. Las autoridades aseguraron que tenía heridas importantes en el ojo y el cuello, y le fracturaron dos costillas.

La causa quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien también investiga el triple crimen de Florencio Varela.