Una jubilada de 82 años fue hallada muerta y atada en su hogar en Santa Fe

Una vecina alertó al 911 al descubrir el cadáver de la mujer, quien presentaba signos de violencia. Las autoridades continúan investigando el caso.

Hoy 00:12

La localidad de Capitán Bermúdez, en Santa Fe, permanece conmocionada tras el asesinato de una jubilada de 82 años en su vivienda. Según las primeras informaciones, la mujer fue atada y golpeada en la cabeza durante lo que cree fue un intento de robo que terminó en su muerte.

El hecho ocurrió este sábado; minutos después del mediodía, la policía recibió un llamado al 911 de conocidos de la víctima, que alertaban sobre su grave estado de salud en la vivienda ubicada en la calle Joaquín V. González al 200.

Las autoridades informaron que, al arribar al domicilio, los agentes encontraron a vecinos intentando reanimar a la mujer en el interior de la vivienda. Se solicitó una ambulancia, y al llegar, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La mujer fue identificada como María Concepción Bonfietti, y de acuerdo con fuentes policiales, la vivienda estaba completamente revuelta, con desorden en todos los ambientes.