Norma Fuentes y Juan Leguizamón presentaron la 2° Antología de La Bibliodera en la Feria del Libro

La intendente y el subsecretario de Cultura de la Provincia, encabezaron la presentación en la 15° Feria Provincial del Libro, una publicación que reúne cuentos y relatos de jóvenes ganadores de la edición 2025.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, encabezaron la presentación de la Editorial Municipal con el libro sobre la 2° Antología de La Bibliodera, que continene relatos y cuentos de los ganadores de la edición 2025.

El evento se realizó en la sala “Clementina Rosa Quenel” de la 15° Feria Provincial del Libro que estuvo totalmente colmado. La jefa comunal estuvo acompañada por Belén Cianferoni coordinadora de La Bibliodera, por el Prof. Héctor Peralta Puy, quien presentó un avance de su libro sobre la historia de la ciudad y su municipio; y por el director de la Juventud, Luis Llanos, quien estuvo a cargo de la apertura y muestra de la publicación.

Al hacer uso de la palabra, la intendente agradeció al gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora; al jefe de Gabinete Elías Suárez y al subsecretario de Cultura por brindar un espacio más amplio para la presentación de la Editorial Municipal y por permitir que La Bibliodera pueda ser parte de la nueva edición de la Feria del Libro.

Asimismo destacó la participación los jóvenes escritores “porque han podido nutrir este proyecto; y porque no hay nada más lindo que hacer lo que la sociedad o los jóvenes necesitan; y a nosotros desde el estado poder estar acompañando".

También valoró el crecimiento y la concreción de la segunda edición de la bibliodera.

Por su parte, Leguizamón remarcó: “En este año donde en otros lados plantean hacer cada vez menos, en Santiago se plantea seguir haciendo y hacer cada vez mejor las cosas, en especial en el ámbito cultural, con éste calendario cultural que tiene la provincia, en la cual está incluida la feria del libro, sostenerla todos los años es importante y ampliar su infraestructura fue posible en 20 años gracias a una política activa y al desarrollo del conocimiento”.