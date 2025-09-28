El comité de emergencia de la Municipalidad retiró árboles caídos por el fuerte viento en la ciudad

Personal municipal trabaja en varios barrios para despejar calles y garantizar la seguridad tras el temporal de viento registrado en la Madre de Ciudades.

Hoy 00:21

Por el fuerte viento que se registraron en la Madre de Ciudades, el Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Capital trabajó para retirar de la vía pública numerosos árboles caídos o gajos desprendidos del follaje.

El personal de las áreas operativas debe intervenir en numerosos lugares para poner en condiciones el paso de vehículos y peatones.

Las tareas se realizaron en los barrios:

Sarmiento, Cabildo, Belgrano, Centro, Sáenz Peña, Los Flores, Libertad y distintos sectores del Parque Aguirre.

De actividades coordinadas por el comité de emergencia participaron personal de Defensa Civil, Parques y Paseos, Servicios Urbanos, las direcciones de Electricidad y de Tránsito.

Cabe destacar, que la Municipalidad de la Capital tiene disposición de los vecinos el número telefónico de Defensa Civil 421 7999, y además dispuso una guardia especial del área de Arbolado Urbano de Parques y Paseos ante cualquier emergencia.