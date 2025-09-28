Quimsa venció con autoridad a Argentino de Junín y logró su primer triunfo en la Liga Nacional

La Fusión se repuso de la caída en el debut ante Instituto y se impuso con un claro 99-71 sobre el Turco en el Estadio Ciudad.

Hoy 23:47

Quimsa consiguió su primera victoria en la temporada de la Liga Nacional de Básquet al imponerse de manera contundente por 99-71 frente a Argentino de Junín, en el estadio Ciudad.

La Fusión marcó diferencias desde el inicio con un notable primer tiempo (63-30) y no dejó dudas ante su gente. Brandon Robinson fue la figura con 20 puntos, acompañado por Jerome Meyinsse (15 y 8 rebotes) y Nicolás Romano (14).

El inicio mostró paridad con aportes de Romano para el local y Podestá en la visita. Sin embargo, los triples de Orresta y Robinson abrieron la primera brecha (17-7). Demetrio intentó acercar a Argentino, pero la Fusión respondió con Lema y Figueredo, cerrando el primer cuarto 32-17.

En el segundo parcial, el equipo de Leandro Ramella aceleró desde el perímetro con Cavallero y Figueredo, mientras que Solanas y Romano ampliaron la diferencia ante un rival flojo en defensa. Al descanso, Quimsa se fue cómodo 63-30, con la victoria prácticamente encaminada.

El tercer cuarto mostró la reacción de Argentino, que tuvo en Trelles a su mejor figura con gran eficacia ofensiva. En el local, Meyinsse sumó en la pintura para mantener la distancia (81-56). En el cierre, Reyes y Demetrio descontaron para la visita, pero Romano, Cavallero, Lema y Bastardo sellaron el triunfo por 99-71.

En la visita, el más destacado fue Joao Demetrio, autor de 14 puntos y 7 rebotes. Con este resultado, Quimsa quedó con récord de 1-1 en el torneo.

Lo que viene

La Fusión tendrá descanso hasta el lunes 6 de octubre, cuando visite a Obras Sanitarias. Por su parte, Argentino se medirá como visitante frente a Olímpico de La Banda el martes.