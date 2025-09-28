La Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Pastor Luna para la realización de una autopsia

Denuncia contra clínica y médico. La medida fue requerida por la fiscal, Alejandra Sobrero, y concedida por el juez, Álvaro Mansilla.

La causa de la muerte del conocido músico santiagueño Pastor Luna quizá sea desentrañada por un equipo de forenses del Poder Judicial, al haber dispuesto la Justicia, la exhumación del cuerpo del "Rey del Chamamé" desde el cementerio La Divina Misericordia, con sede en Añatuya, departamento General Taboada.

El reconocido intérprete, de 72 años, dejó de existir el 7 de septiembre pasado. Se había recuperado de un ACV sufrido hace pocos años. Su entorno reveló que aquel día tuvo una descompensación, antes de viajar para presentarse en Santiago del Estero, y fue internando en un centro privado de salud, donde dejó de existir.

El 11 de septiembre, familiares del músico interpusieron denuncias contra un médico y la clínica privada en la que el artista falleció.

Las presentaciones fueron radicadas por Mario Luna, hermano del artista, y Azucena Carrión, su cuñada. Fueron remitidas a la fiscal Alejandra Sobrero (foto). Urgente, la funcionaria habría dispuesto citación de familiares directos (hijo y esposa) y ocasionales testigos.

En la denuncia, los familiares señalaron que al ingresar a la clínica Pastor Luna fue asistido únicamente por enfermeros. Le suministraron oxígeno, suero y le practicaron un electrocardiograma. El médico de guardia habría arribado recién la mañana siguiente, destacaron los demandantes. Siempre con base en el escrito, ante esa ausencia, Pastor Luna sufrió un paro respiratorio.

El caso fue generando un clima especial, ya que los parientes de la víctima encabezaron marchas de silencio. En ellas, caminaron por las calles y un encendido reclamo de "justicia".

Con la misma inmediatez, Sobrero puso manos a la obra. Primero, requirió al juez Álvaro Mansilla la exhumación del cuerpo y la respuesta fue casi inmediata.

Luz verde judicial

El magistrado facultó a realizar la exhumación del cadáver y con ello se puso en marcha un andamiaje legal, coordinado por la fiscal y el Poder Judicial de Santiago del Estero.

Según los voceros, de la Capital se enviará a los forenses especializados para que se trasladen a la necrópolis en la que ha sido sepultado el músico. Sobre la base de un protocolo ya vigente, el cadáver será trasladado en ambulancia a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, o bien a la morgue en el Hospital de Añatuya. Primaría la primera posibilidad: que los expertos trabajen en la Capital.

Posteriormente, los restos del folklorista serán llevados de nuevo al cementerio, y enterrados, quizá en presencia de sus familiares directos, deslizaron los voceros de la investigación.

Supuesto edema agudo de pulmón

La investigación por la muerte del músico chamamecero Pastor Luna es impulsada bajo un hermetismo total. Pero todo se focalizaría en dificultades respiratorias en el popular artista, en consonancia con un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.

Los voceros señalaron que la tarea de los forenses será prolongada, ya que hay todo un proceso a cargo del personal de la necrópolis. Después, vendrá el retiro del cuerpo y ascenso a un transporte especial que de inmediato partirá a la morgue.

Entonces, será potestad de los forenses quienes trabajarán con la historia clínica y un análisis exhaustivo sobre el cuerpo de Pastor Luna.

La Fiscalía obtendría nuevos elementos para avanzar, en su propósito de develar la verdad; además, de otras medidas que están en curso.

Hasta hoy, todo se rige sobre la base de una "información sumaria tendiente en establecer las causas de fallecimiento", pese a que fue elevada a una denuncia. Antes que nada, Sobrero precisaría certezas sobre el triste fin del intérprete de trayectoria nacional.