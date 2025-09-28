Lo apuñalaron en el cuello mientras dormía: estuvo bebiendo junto al atacante

La víctima está en grave estado. Se había quedado dormido en la calle. “Quiero saber qué pasó”, reclamó la hermana del herido.

Un joven de 27 años oriundo de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, se encuentra en grave estado, luego de que fuera apuñalado por un vecino. Aparentemente, se había quedado dormido en la calle, cuando fue atacado por otro joven de 21 años.

El hecho sucedió el viernes por la mañana, cuando la víctima se encontraba sobre la calle San Martín, en el barrio Lapacho. De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, este fue apuñalado en el cuello y había forcejeado con su agresor.

Aparentemente, esa madrugada el joven había consumido bebidas alcohólicas con sus amigos, por lo que habría terminado dormido en plena vía pública. En ese momento, habría sido sorprendido por otro de los jóvenes que habían compartido la noche con el grupo.

“A mi hermano le clavaron un cuchillo en el cuello mientras dormía”, relató conmocionada Noemí, la hermana del herido, durante un diálogo con El Tribuno. Se trataría de una secuencia descrita por una testigo, quien aseguró que la víctima mantuvo un breve forcejeo con su agresor al haberse despertado por la punzada que recibió.

En ese momento, el joven se habría incorporado bruscamente y habría intentado quitarle el arma al otro joven. Producto de esto, también habría presentado varias lesiones en los dedos que, para las autoridades, corroborarían la historia de la mujer.

Tras el ataque, la testigo pidió auxilio, mientras que la víctima alcanzó a correr hasta la casa de su tía. La vivienda se encontraba a pocos metros, pero terminó desvanecido. “Mi hermano se llevaba bien con todos, por eso quiero saber qué pasó”, exigió su hermana.

Mientras que el joven fue internado en el área de terapia intensiva en el hospital local, su familia radicó una denuncia para que la Policía detuviera al responsable. Pese a que el agresor había huido de la escena, este llegó a ser identificado y, posteriormente, detenido este sábado en Misión La Mora II.

En las últimas horas, los familiares aseguraron que el pronóstico del joven sería desfavorable. “Nos dijeron que nos preparemos porque en cualquier momento podría morir”, advirtió Noemí, tras contar que el sábado al mediodía los médicos les comunicaron que su estado se había agravado.

De acuerdo con el parte médico que habían recibido, la lesión le había provocado un corte en una de las arterias principales. No obstante, el cuadro habría empeorado porque también se habrían visto comprometidos los dos pulmones.

Otra de las hermanas del joven contó que pudo ingresar a la sala de terapia intensiva y observó que había presentado signos de reacción. En ese sentido, aclaró que notó que respiraba -aparentemente sin asistencia respiratoria mecánica- y reaccionaba cuando le hablaba, abriendo la boca. Aunque le comunicaron que había sido operado, ella afirmó que no presenció el traslado al quirófano.

Por otro lado, la joven señaló que los médicos no le habrían dado soluciones concretas para lograr mejorías en la salud de su hermano. No obstante, reconoció que su estado sería tan delicado, que consideraron que podría ser peligroso trasladarlo hacia el Hospital San Bernardo, ubicado en Salta capital, por la gravedad de las lesiones que presentaría.