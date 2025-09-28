Salta: llevaba dos días desaparecida y la hallaron muerta en un monte

Realizarán una autopsia para conocer cuándo y cómo se produjo la muerte. Según datos aportados por la hija de la víctima, se trataba de una persona medicada psiquiátricamente.

Hoy 07:11

Hace dos días que el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta había solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años, que había sido denunciado como desaparecida por su hija. Finalmente, la causa derivó en una averiguación de muerte, luego de que hallaran su cuerpo en su monte.

Después de que se difundiera la búsqueda, el cadáver fue encontrado este sábado en un descampado de la localidad de Joaquín V. González. Según informaron fuentes oficiales del caso, fue reconocida por transeúntes en una zona de monte cercana a su domicilio, situado en el barrio El Alto.

Tras el aviso a la Policía de Salta, la fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar del hallazgo. Entre las medidas adoptadas, la investigadora ordenó la realización de una autopsia para establecer con exactitud la causa y el momento de la muerte.

Según la información publicada por El Tribuno, la denuncia había sido presentada por la hija de Herrera, quien señaló que su madre estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Este detalle llevó a la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas extraviadas, pero, a pesar de la rápida intervención, la situación concluyó con el descubrimiento del cuerpo durante la tarde del sábado.

Aunque no se dieron detalles de la condición psicológica en la que se encontraba la mujer, las autoridades indicaron Mirta faltaba de su hogar desde el miércoles 24 de septiembre. Asimismo, precisaron que medía 1.60 metros, tenía el pelo teñido en tonos rojizos y siempre portaba un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.