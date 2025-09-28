Otra víctima fatal: murió motociclista que había protagonizado un violento accidente

Tenía 58 años y no pudo superar las gravísimas lesiones que sufrió en su cabeza. Estaba internado en el hospital Regional Ramón Carrillo.

Hoy 08:10

Un hombre, que protagonizó un violento accidente de tránsito en Suncho Corral, falleció durante la noche del viernes último, luego de permanecer más de veinticuatro horas en el área de Terapia Intensiva del Hospital Regional.

Se trata de Carlos Manuel Paladea, de 58 años y con domicilio en el barrio Belgrano de la mencionada ciudad, quien el pasado jueves 25 protagonizó un grave choque mientras se desplazaba por inmediaciones de las calles Belgrano y Rivadavia.

Según informó la policía el día del choque, la víctima circulaba en una motocicleta Keller Crono Clasic 110 y por causas que se tratan de establecer a través de las pericias chocó contra una Honda Biz 125.

En el segundo rodado se conducía Benjamín Zárate —un adolescente de 16 años, residente en el barrio Norte— y a causa del impacto ambos salieron despedidos de sus respectivos rodados. Pero la peor parte se llevó Paladea quien quedó inconsciente en el piso.

Ambos conductores fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal y de allí derivados al CIS Banda, donde indicaron que el mayor de los heridos tenía gravísimas lesiones en la cabeza por lo que fue llevado de urgencia al Regional.

Paladea estuvo alojado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado hasta la noche del viernes cuando falleció cerca de las 22.30.

El día del siniestro vial, la Dra. Silvia Jaime Paz —fiscal de turno— ordenó que peritos de Criminalística realicen trabajos de rigor y los rodados sean secuestrados de manera preventiva. Además pidió que se realicen test de alcoholemia a ambos conductores.

Al conocer el deceso de la víctima, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue y luego entregado a sus familiares.